Çalışma izni olmayan 8 oryantale Keşan'da gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çalışma izni olmayan 8 oryantale Keşan'da gözaltı - Son Dakika

Çalışma izni olmayan 8 oryantale Keşan'da gözaltı

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde çalışma izinleri olmayan ve eğlence mekanında oryantallik yapan Özbekistan uyruklu 8 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çalışma izni olmayan 8 oryantale Keşan'da gözaltı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde çalışma izinleri olmayan ve eğlence mekanında oryantallik yapan Özbekistan uyruklu 8 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.


Keşan- Malkara karayolu üzerinde bulunan eğlence mekanında denetimlerde bulunan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özbekistan uyruklu 8 kadının çalışma izinleri olmamasına rağmen oryantallik yaptıklarını belirledi.


Kadınları gözaltına alan polis, şahısları emniyete götürdü. Buradaki işlemlerinin ardından da kadınlar Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - EDİRNE

Özbekistan, Edirne, Polis, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:38 Kaynak: İHA
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