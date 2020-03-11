Çalışma izni olmayan 8 oryantale Keşan'da gözaltı - Son Dakika

Çalışma izni olmayan 8 oryantale Keşan'da gözaltı
6 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde çalışma izinleri olmayan ve eğlence mekanında oryantallik yapan Özbekistan uyruklu 8 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:38 Kaynak: İHA
Edirne'nin Keşan ilçesinde çalışma izinleri olmayan ve eğlence mekanında oryantallik yapan Özbekistan uyruklu 8 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Keşan- Malkara karayolu üzerinde bulunan eğlence mekanında denetimlerde bulunan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özbekistan uyruklu 8 kadının çalışma izinleri olmamasına rağmen oryantallik yaptıklarını belirledi.
Kadınları gözaltına alan polis, şahısları emniyete götürdü. Buradaki işlemlerinin ardından da kadınlar Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - EDİRNE
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