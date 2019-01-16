Çalışma Köşemi Baştan Yarattım! | Kendin Yap, Ucuza Geniş Çalışma Köşesi
53 dakika önce
Çalışma köşemi yeniden dekore ederek daha geniş, ferah ve birden fazla insanın çalışabileceği hale getirdiğim bu videoda, çok ucuza nasıl kare çalışma masası yapabileceğinizi de öğreneceksiniz!
Çalışma köşemi yeniden dekore ederek daha geniş, ferah ve birden fazla insanın çalışabileceği hale getirdiğim bu videoda, çok ucuza nasıl kare çalışma masası yapabileceğinizi de öğreneceksiniz!
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:10 Kaynak: Youtube
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