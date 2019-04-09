Çalışma Meclisi 7 yıl sonra tekrar toplanıyor
21 dakika önce
En son 28 Eylül 2013'te toplanan Çalışma Meclisi'nin mayıs ayı içinde yapılacak toplantısında kıdem tazminatı ve istihdam seferberliği de ele alınacak.
En son 28 Eylül
2013'te toplanan Çalışma Meclisi'nin mayıs ayı içinde yapılacak toplantısında kıdem tazminatı ve istihdam seferberliği de ele alınacak. (Mehmet Kara
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:08
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