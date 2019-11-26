Son Dakika Haberleri: Çalışma Örgütü: Fakir ülkelerde çocukların %8.5'i, yaşlıların %15.3'ü sosyal koruma altında
Son Dakika Dünya Çalışma Örgütü: Fakir ülkelerde çocukların %8.5'i, yaşlıların %15.3'ü sosyal koruma altında - Son Dakika Dünya

Çalışma Örgütü: Fakir ülkelerde çocukların %8.5'i, yaşlıların %15.3'ü sosyal koruma altında

6 saat önce

ILO uyardı: Fakir ülkelerde çocukların yüzde 8,5’i, yaşlıların ise yüzde 15.3’ü sosyal koruma güvencesi altında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2030 yılına gelindiğinde bütün dünyada en temel sosyal korumanın güvence altına alınabilmesi için yılda 500 milyar dolardan fazla bir mali kaynağa iht

Çalışma Örgütü: Fakir ülkelerde çocukların %8.5'i, yaşlıların %15.3'ü sosyal koruma altında, System.String[]

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2030 yılına gelindiğinde bütün dünyada en temel sosyal korumanın güvence altına alınabilmesi için yılda 500 milyar dolardan fazla bir mali kaynağa ihtiyaç olduğunu bildirdi.


ILO'nun konu ile ilgili son raporunda, 134 ülkedeki rakamlar incelenerek sosyal güvenlik alanında ülkeler arasındaki büyük uçurumlara dikkat çekildi

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Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:54 
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