Çalışma sezonu başladı - Son Dakika
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Çalışma sezonu başladı

6 saat önce

Vali Ömer Toraman, İl Özel İdaresinin 2020 yılı çalışma sezonunun başladığını bildirdi.

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Vali Ömer Toraman, İl Özel İdaresinin 2020 yılı çalışma sezonunun başladığını bildirdi.


Kazasız bir çalışma yılı dileyen Vali Toraman, "Ekiplerimiz araziye çıktılar, iş sezonunu başlattık. Su, yol ve kanalizasyon çalışmaları da başladı. İnşallah kazasız belasız bir hizmet yılı olur. 2020 yılında, muhtarlarımızla, özelikle köy muhtarlarımızla beraber uyum içinde, istişare içinde, birbirimizle diyalog kurarak, el birliğiyle, Meclis üyelerimizin katkılarıyla hep beraber hizmet etmeye çalışacağız. Bu millet hizmetin en iyisine layık bir millet. Milletimize yapılacak hizmet çok kıymetli ve önemli. Aziz milletimize hizmet etmek için hep birlikte gayret göstereceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:34 Kaynak: İHA
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