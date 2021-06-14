Çalışma sırasında oluşan göçük olası bir afeti önledi - Son Dakika

Çalışma sırasında oluşan göçük olası bir afeti önledi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, köprü inşaatı sırasında oluşan 22 metre derinliğindeki göçüğün olası bir afeti önlediğini belirtti

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, köprü inşaatı sırasında oluşan 22 metre derinliğindeki göçüğün olası bir afeti önlediğini belirtti.

Sivas'ta Dedebalı Mahallesi Dedebalı Sokakta, Aksu deresi üzerinde yürütülen köprü inşaatı sırasında göçük oluştu. 10 metre çapında 22 metre derinlikteki göçük mahallede paniğe neden oldu. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin olay yerinde inceleme yaparak, sorumluluklardan bilgi aldı. Bilgin, göçüğe neden olan jeolojik durumun önceden fark edildiğini belirterek, çalışmalar sırasında oluşan göçüğün ileride kendiliğinden oluşabilecek bir afeti de önlediğini söyledi.

Bilgin yaptığı açıklamada, "Şehrimizdeki trafik sorununu çözmek için çeşitli bölgelerde çalışmalarımız var. Bu bölgemizde de karşıdaki mahalleye geçişi sağlamak için yeni bir köprü çalışması için ihalemizi yaptık. Ekiplerimiz daha önceden zemin etüdü yaparken buradaki durumu tespit etti. Alt yapı çalışmalarının daha sağlam yürütülmesi için bugün burada yapılan çalışma esnasında böyle bir göçük oluştu. Şükürler olsun, daha önceden tespit edildiği için bugün yürütülen çalışmalar sırasında bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Hızlı bir şekilde ekiplerimiz olaya müdahale etti. Burada yaklaşık 10 metre çapında 22 metre derinliğinde ir göçük var, altında da su var. Nedenini henüz tam olarak tespit edemedik. Buradaki su akıntısını durdurduktan sonra alanı genişletip, durumu daha net görüp, gerekli tedbirleri aldıktan sonra köprü inşaatımıza devam edeceğiz. İyi niyetle yaptığımız bu çalışma aslında olası bir afeti de önlemiş oldu" şeklinde konuştu.