Çalışma sırasında vana patladı, cadde göle döndü - Son Dakika
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Çalışma sırasında vana patladı, cadde göle döndü

6 saat önce

Çalışma sırasında vana patladı, cadde göle döndü Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni su hattı çalışmaları esnasında vana patlayınca cadde göle döndü.

Çalışma sırasında vana patladı, cadde göle döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni su hattı çalışmaları esnasında vana patlayınca cadde göle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde devam eden yeni su hattının çekilmesi için yapılan çalışmalar esnasında yoğun su basıncı nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ile Kurtuluş Caddesi'nin birleştiği noktada vana patladı. Patlayan yerdeki borudan fışkıran su, Kurtuluş Caddesini göle çevirdi. Ekiplerinin müdahalesi sonrası vana tamir edilerek arıza giderildi.

Çalışma sırasında vana patladı, cadde göle döndü

Tekirdağ, Malkara, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:33 Kaynak: İHA
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