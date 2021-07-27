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Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek - Son Dakika

Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek

27.07.2021 15:09

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi ise 7,5 saati geçemeyecek. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresinin 9 saati geçemeyeceğinin belirtildiği değişikliğe göre bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan "Haftalık iş günlerine bölünemeyen çalışma süreleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe" göre, günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek.

TAŞIT KULLANANLARIN ÇALIŞMA SÜRESİ 9 SAATİ GEÇEMEYECEK

Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemeyecek ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilecek.

Yönetmelikte yapılan değişikliğin tam metni şöyle:

MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik değişti! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek

Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek - Son Dakika
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