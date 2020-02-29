Çalışma ve İş Kurumu, daimi işçi alımı ilanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çalışma ve İş Kurumu, daimi işçi alımı ilanına çıktı - Son Dakika

Çalışma ve İş Kurumu, daimi işçi alımı ilanına çıktı

6 saat önce

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu daimi işçi alımı ilanına çıktı.

Çalışma ve İş Kurumu, daimi işçi alımı ilanına çıktı, System.String[]

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu daimi işçi alımı ilanına çıktı.


İş-Kur tarafından yapılan yazılı açıklamada; Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünde çalıştırılmak üzere, 25 kişilik kamu işçi statüsünde alım yapılacağı duyuruldu. İş-Kur tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle; "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilen; 12 kişilik Güvenlik Görevlisi(Silahsız), 10 kişilik Temizlik Görevlisi, 3 kişilik Bulaşıkçı mesleğinde olmak üzere toplamda 25 kişilik daimi işçi kontenjanına alım yapılacaktır"denildi.


Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından başvurular 02.03.2020 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak.


Daimi İşçi alım ilanına başvuru şartları ise şu şekilde; "Güvenlik Görevlisi için 18-40 yaş aralığında, en az lise mezunu olmak güvenlik görevlisi kimlik kartı veya güvenlik görevlisi geçici kimlik kartına sahip olmak. Temizlik görevlisi için 18-35 yaş aralığında en az ilköğretim okulu mezunu olmaları. Bulaşıkçılık için ise eski hükümlü veya Terörle Mücadele şartlarından yararlananlar statüsünde 18-45 yaş aralığında, en az ilköğretim okulu mezunu olmaları." - KIRŞEHİR

Kırşehir, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
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