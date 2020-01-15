Çalışma ve İş Kurumu yöneticilerine 'liderlik' eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çalışma ve İş Kurumu yöneticilerine 'liderlik' eğitimi verildi - Son Dakika

Çalışma ve İş Kurumu yöneticilerine 'liderlik' eğitimi verildi

6 saat önce

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'dne görevli yöneticilere "Liderlikte Koçvari Yaklaşım" eğitimi verildi.

Çalışma ve İş Kurumu yöneticilerine 'liderlik' eğitimi verildi, System.String[]

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'dne görevli yöneticilere "Liderlikte Koçvari Yaklaşım" eğitimi verildi.


Özel bir eğitim şirketi tarafından verilen eğitimi Barbaros Kon verdi. Toplantı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü binasında yapıldı. Kon, verdiği eğitimde katılımcılara, liderin değil liderliğin önemini vurguladı. Eğitimde yöneticilerin, kendi bireysel vizyon ve misyonlarını netleştirerek ve bu vizyonu kurum vizyonu ile uyumlu hale getirip diğerlerine aktarabilmelerinin önemli olduğunu ifade eden Kon, ortak bir dil, hedef ve amaç duygusu oluşturabilmelerinin önemli olduğunu kaydetti.


Teorik bilgilerin yanı sıra yoğun pratik uygulamalarla, videolarla, vaka çözümleriyle, kişilik envanterleri ile desteklenen eğitim boyunca yöneticiler koçvari takım liderliği ile kalbi ile çalışan aidiyeti yüksek, kurumu için, takımı için değer oluşturan ve biz bilinci ile çalışan, mutlu çalışan topluluğunu oluşturarak, kurum ve kuruluş hedeflerini topyekün motive bir şekilde ortak vizyonla ulaştırmanın keyfini öğrendi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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