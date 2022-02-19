Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Soysal, Yozgat'ta ilçeleri ziyaret etti - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Yozgat'ın Sarayken ve Sorgun ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Saraykent Sultan Hanı Termal Otel'de incelemede bulunan Soysal, Kaymakam Ali Açıkgöz'den otel ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sorgun ilçesine geçen Soysal, Yozgat Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti.

Fabrika müdürü Hasan Bedirhan Aka'dan fabrika ve üretim hakkında bilgi alan Soysal, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Soysal, doğup büyüdüğü baba ocağında bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Ziyaretimde akraba, dost, arkadaş ve vatandaşlarımızla sohbet etme olanağı buldum. Esnafımızı ziyaret ettim, onların sıkıntılarını, sorunlarını ve şikayetlerini dinledim." dedi.

Soysal, esnaf ziyaretinin ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Sorgun Belediyesi, Şoförler ve Otomobilciler Odasını da ziyaret etti, AK Parti İlçe Teşkilatı'nda partililerle buluştu.