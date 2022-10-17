Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da konuştu: (1) - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da konuştu: (1)

17.10.2022 13:42
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da konuştu: (1)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Daha önce de maden şehitleri var ve bir kanun çıkmış, maden şehitlerinin ailelerinden, her aileden onların seçtikleri birini istihdama sokuyoruz, kamuda istedikleri yere, yani tekrar aynı işletme değil, istedikleri yere çocuklarını ya da...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Daha önce de maden şehitleri var ve bir kanun çıkmış, maden şehitlerinin ailelerinden, her aileden onların seçtikleri birini istihdama sokuyoruz, kamuda istedikleri yere, yani tekrar aynı işletme değil, istedikleri yere çocuklarını ya da aile yakınlarını. O sınırlandırılmış. O sınırlandırmayı kaldırıyoruz şimdi." dedi.

Bilgin, Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Bir gazetecinin, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerin çocuklarının kamuda istihdamıyla ilgili bir sorusu üzerine Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla maden işçileriyle ilgili daha önce bir çalışma yaptıklarını anımsattı.

Bu çalışmanın kamuya alınacaklarla ilgili olduğunu ifade eden Bilgin, "Daha önce de maden şehitleri var ve bir kanun çıkmış, maden şehitlerinin ailelerinden her aileden onların seçtikleri birini istihdama sokuyoruz, kamuda istedikleri yere. Yani tekrar aynı işletme değil, istedikleri yere çocuklarını ya da aile yakınlarını. O sınırlandırılmış. O sınırlandırmayı kaldırıyoruz şimdi. Çalışmayı hazırlamıştık ama bu olay ortaya çıktı." diye konuştu.

Bakan Bilgin, bir basın mensubunun, basına yansıyan Sayıştay raporuyla ilgili sorusu üzerine de kamuoyuna yansıyan Sayıştay raporlarından birinin 2019 yılına ait olduğunu dile getirdi.

2019'daki verileri esas alarak bir değerlendirme yapmalarının mümkün olamayacağını anlatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu Sayıştay raporuyla anlaşılabilecek bir mesele değil. Bu teknik bir mesele. Sayıştay raporunu yazan arkadaşlarımız kendi işlerini yapıyorlardır. Sayıştaycılar neye bakar; iyi, kötü... Ekonomi ya da benzeri konular okumuş olan arkadaşlarımız, Sayıştay'ın uzmanlarının kastediyorum. Sayıştay'ın raporlarını yapan arkadaşlarımız bunlar. Daha teknik düzeyde bilgilere ihtiyacımız var. Sayıştay raporları 2019 raporu, hele hiç yeterli olmaz. Elimizde daha objektif verilerin olması lazım. Onu da iş güvenliği, iş sağlığı uzmanlarının, onlar biliyorsunuz bu konuda maden mühendisliği eğitimi almış olanlar var ki ben soruşturmayı derinleştirdim. Bizim iş müfettişleri vardı. İş müfettişleri de Sayıştaycılar gibi belli şeylere bakarlar. Sayıştay, rakamlar üzerinden bakar. Başka şeylerden bakar, yönetimsel bakarlar ama işin teknik boyutunu ben derin soruşturmayla derinleştirmek üzere görevlendirdim. İş güvenliği uzmanlarını da katarak soruşturma heyetini 6 kişiye çıkardım. Onların verilerini, analizlerini ben çok önemli buluyorum. Kurumun kendi güvenlik uzmanlarının raporları vardır. Onların hepsini ortaya çıkaracağız. Onları mukayeseli inceleyeceğiz. Bu derinlemesine çalışmadan sonra onlar ortaya çıkar ama Sayıştay raporu, hele 2019'un raporu, bugün için çok fazla bir şey söylemez."

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Vedat Bilgin, Karahisar, Sayıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da konuştu: (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da konuştu: (1) - Son Dakika
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