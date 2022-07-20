Bilgin: "Küresel bir ekonomik krizin Türkiye'ye yansımaları var ama Türkiye bunu üretim gücüyle aşacak" - Son Dakika
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Bilgin: "Küresel bir ekonomik krizin Türkiye'ye yansımaları var ama Türkiye bunu üretim gücüyle aşacak"

20.07.2022 15:53

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonun bütün tahribatlarını her aşamada yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız. Milletimize sözümüz var, enflasyona ezdirmeyeceğiz kimseyi, emekçilerimizi, çalışanlarımızı. Türkiye yoluna devam edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonun bütün tahribatlarını her aşamada yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız. Milletimize sözümüz var, enflasyona ezdirmeyeceğiz kimseyi, emekçilerimizi, çalışanlarımızı. Türkiye yoluna devam edecek." dedi.

Bakan Bilgin, Kütahya Valiliği ve Belediye Başkanlığının ardından partisinin il başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türklerin bin yıldır Anadolu'da yaşadığını söyledi.

Bilgin, AK Parti'nin Türkiye'nin büyümesi konusunda bir başarı gösterdiğini belirterek, "Biz bu rüyayı adım adım gerçeğe çevirdikçe, yükselttikçe, geleceğe de gelecek bin yıllara da kapılarımızı açmış olacağız. Birçok engeller var, birçok sorunlar var ama bu sorunların hepsinin çözülebilir olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki darbelere değinen Bilgin, "Türkiye'de on yılda bir neredeyse geleneksel hale gelmiş darbeleri en son 2016'da yerle bir ettik, bu ülkenin darbe tarihini bitirdik, defterini kapattık inşallah. Bu şu demektir, bütün kapıları demokrasiye açtık. Halkın iradesiyle beraber olunca da diğer alanlarda gelişme kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

"Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Bilgin, küresel ekonomik krizin Türkiye'ye yansımaları olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Türkiye çok şükür bunu üretim gücüyle aşacak. Başka bir yolu yok, Türkiye sanayisiyle, kalkınmasıyla, ekonomideki büyümeyle, istihdam yaratmasıyla, yeni yatırımlarıyla, yeni iş alanlarıyla bunu aşacak. Enflasyon büyük bir sorun ama ona karşı da tedbirlerimizi alıyoruz. Uyguladığımız sosyal politika tedbirleri, ücret politikaları, işte 3600'dan asgari ücrete kadar. Önümüzdeki günlerde geçici işçiler sorunu, kamudaki muhtelif sözleşme biçimleri var, onların sorunları, EYT, bütün bu sorunlar çözülecek sorunlardır ve bunları Türkiye çözecek güçte olan bir ülkedir. Onun için geleceğe ümitle bakıyoruz. Bu ümidimizi çalışmamızla, gayretimizle milletimizle bütünleşerek ileriye taşıyacağız."

Kovid-19 salgını sonrasında dünyada ikinci en yüksek büyüme oranını Türkiye'nin yakaladığına dikkati çeken Bilgin, ülkenin ihracatının arttığını, sanayi büyümesinin yükseldiğini ve ekonomik olarak büyüyeceğini vurguladı.

Sosyal refahın paylaşılması konusunda kararlı olduklarını belirten Bilgin, "Enflasyonun bütün tahribatlarını her aşamada yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız. Milletimize sözümüz var, enflasyona ezdirmeyeceğiz kimseyi, emekçilerimizi, çalışanlarımızı. Türkiye yoluna devam edecek. Büyümeyle devam edecek, kalkınmayla devam edecek, demokrasiyle devam edecek. Dolayısıyla önümüzde Türkiye'nin geleceği var. Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma sorumluluğu var. Bu sorumluluktan asla kaçmayacağız." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilgin: 'Küresel bir ekonomik krizin Türkiye'ye yansımaları var ama Türkiye bunu üretim gücüyle aşacak' - Son Dakika

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