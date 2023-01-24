Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

24.01.2023 23:00
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT), ilk maaşlarını 1 Mart'ta almalarına imkan sağlayacak bir düzenlemenin Meclis'ten çıkacağını düşündüğünü söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT), ilk maaşlarını 1 Mart'ta almalarına imkan sağlayacak bir düzenlemenin Meclis'ten çıkacağını düşündüğünü söyledi.

??Bilgin, Bengü Türk TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ genel başkanları ile bir araya geldiklerini hatırlatan Bilgin, "Onların sürecin kısa sürmesi konusunda bir arzuları var. Biz de aynı kanaatteyiz, uzatmanın anlamı yok." dedi.

Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusunu cevaplayan Bilgin, "Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın." diye konuştu.

EYT konusunda stajyer ve çırakların durumuna ilişkin soru üzerine Bilgin, emeklilik için "prim gün sayısı", "yıl sayısı" ve "yaş" şartlarının bulunduğunu hatırlattı.

Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırıldığını dile getirerek, stajyer ve çıraklar konusunda şöyle konuştu:

"Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil."

"SGK çalışanları çok sıkı çalıştılar"

Bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarının ciddi yoğunluk yaşadıklarının hatırlatılması üzerine Bilgin, "SGK çalışanları üzerinde çok büyük yük oluştu ve arkadaşlarımız çok sıkı çalıştılar. Bazen birkaç hafta cumartesi, pazar demeden müracaatlara cevap vermeye çalıştılar. Bilhassa yeni yıl öncesi bu yoğunluk yaşandı, halen bir yoğunluk var. Onun için bu düzenlemenin içinde Meclisimizden, SGK çalışanlarına, bu sürece katkı yapan arkadaşlarımıza bir çeşit ikramiye diyebileceğimiz bir düzenleme yapmalarını bekliyoruz." dedi.

"Bu arkadaşlarımızın kadro sorunlarını çözeceğiz"

Vedat Bilgin, sıkıntıları çözmek için dosya dosya çalıştıklarının altını çizerek, "Şu anda elimizdeki dosya, geçici işçiler dosyası. Geçici işçiler, çok farklı kurumlarda var. Şeker fabrikalarında, demir yollarında var, birçok kurumda var. Bu mevzuyu çözeceğiz, bu arkadaşlarımızın da kadro sorunlarını çözeceğiz. Bu dosyayı da kapatacağız." açıklamasını yaptı.

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınayan Bilgin, bunun tesadüfen gerçekleşmiş bir eylem olmadığını vurguladı.

Bilgin, bu eylemin, diğer Müslüman ülkeler yerine Türkiye'nin büyükelçiliğinin önünde yapılmasının nedenlerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun birkaç anlamı var. Bir, dünyada Müslümanlık eşittir Türklük olarak görülüyor. İslam'ın temsilcisi Türkiye olarak görülüyor. Haçlı denildiği zaman, haçlının düşmanı kimdir, burasıdır. Çünkü Haçlıları, burası mağlup etmiştir, bu topraklarda mağlup olmuşlardır. Dolayısıyla bu zihniyetin, Batı devletlerinin derin dehlizlerinde nasıl üretildiğini, nasıl patolojik tipler halinde ortaya salındığını görüyoruz."

Bakan Bilgin, bu olayın aynı zamanda Türk demokrasisine bir saldırı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması Son Dakika! Bakan Vedat Bilgin: EYT düzenlemesi bu hafta Meclis'e gelir diye düşünüyorum Son Dakika! Bakan Vedat Bilgin: EYT düzenlemesi bu hafta Meclis'e gelir diye düşünüyorum Son Dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: EYT düzenlemesi bu hafta Meclis'e gelir diye düşünüyorum Son Dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: EYT düzenlemesi bu hafta Meclis'e gelir diye düşünüyorum

Vedat Bilgin, EYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

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