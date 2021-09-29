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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Demiryolu İşçi Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Demiryolu İşçi Buluşması"nda konuştu Açıklaması

29.09.2021 22:36
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Standard&Poor's, Türkiye'nin büyüme rakamlarını, tahminlerini değiştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Standard&Poor's, Türkiye'nin büyüme rakamlarını, tahminlerini değiştirdi. Yüzde 4 olan tahminlerini yüzde 8'i aşacak şeklinde açıklamış. Daha önce IMF değiştirdi bu rakamı ondan önce Fitch değiştirdi. Bütün uluslararası kuruluşlar, Türkiye'ye karşı yürütülen bir projenin bir parçası olarak negatif açıklamalarda bulunmuşlardı, hepsi pişman oldu." dedi.

Bakan Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile TCDD Gar Yerleşkesi Behiç Erkin Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Omuz Omuza 165 Yıl-Demiryolu İşçi Buluşması" programına katıldı.

Burada konuşan Bilgin, bir dönem Genel Müdürlüğünü yaptığı TCDD'nin 165. kuruluş yıl dönümü törenine katılmanın gurur ve heyecanını yaşadığını söyledi.

TCDD Genel Müdürlüğü görevini yürüttüğü 1999 yılı sonu, 2000'li yılların başında Türkiye'de hızlı demir yolundan çok söz edildiğini ancak hızlı tren mevzusunun her söz edildiğinde herkesin gülümsediğini anımsatan Bilgin, o yıllarda demir yollarında bir düzenleme yapılmasına ilişkin proje üzerinde çalışıldığını dile getirdi.

Bilgin, söz konusu projenin, hızlı tren projesine çevrilmesi konusunda dönemin Ulaştırma Bakanını ikna ettiğini anlattı.

"Kalkınmanın yönü demir yollarından geçer"

TCDD'nin kurucu genel müdürü Behiç Erkin'in dönemindeki heyecanın hızlı tren, yüksek hızlı tren projeleriyle devam ettirildiğini belirten Bilgin, "Bu bizim kalkınmamızın arkasındaki en önemli kaynaklardan birisidir. Demir yolları aynı zamanda bir teknoloji transferi, bir teknolojinin yaratılmasıdır." diye konuştu.

Demir yolu endüstrisinin aslında sanayileşmenin de kaynağını oluşturduğuna işaret eden Bilgin, otomotiv endüstrisinin bütün unsurlarının demir yolları fabrikalarından doğduğunu dile getirdi.

Bilgin, "Türkiye'nin kalkınma yüzü ve yönü demir yollarından geçer. Türkiye, bu yola gecikmiş de olsa girmiştir ama bu yolda hızla ilerlemektedir." ifadesini kullandı.

"Bu yılın sonunda Türkiye yüzde 10 civarında büyüyecek"

Türkiye'nin bugünkü başarılarına sadece politik olarak bakmanın yanlış olduğunu ve bunu Türkiye'nin başarısı olarak görmek gerektiğine işaret eden Bilgin, şöyle konuştu:

"Bugün Standard&Poor's, Türkiye'nin büyüme rakamlarını, tahminlerini değiştirdi. Yüzde 4 olan tahminlerini yüzde 8'i aşacak şeklinde açıklamış. Daha önce IMF değiştirdi bu rakamı ondan önce Fitch değiştirdi. Bütün uluslararası kuruluşlar, Türkiye'ye karşı yürütülen bir projenin bir parçası olarak negatif açıklamalarda bulunmuşlardı, hepsi pişman oldu. Hepsi yalancı çıktılar, çok geçmeden hepsi değiştirdiler rakamlarını. Ben onların daha da değiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum çünkü bu yılın sonunda Türkiye yüzde 10 civarında büyüyecek."

Uluslararası güçleri de bir miktar anlamaya çalışmak gerektiğini aktaran Bilgin, "Batı ittifakına katıldığı dönemden bu tarafa hep kontrol altında tuttukları bir ülke (Türkiye) kontrolden çıkıyor. Şaşırıyor adamlar. Kontrolden çıkmış bir ülke, bunu yeniden kontrol altına alabilir miyiz çabalarıdır bu Türkiye'ye karşı yürütülen operasyonlar. Ama Türkiye, bu operasyonların hepsini bozuyor." ifadelerini kullandı.

"Ben işçi olacağım dedim"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise hayata başlarken müdür, başkan ya da öğretim üyesi olmak gibi bir niyeti olmadığını, işçi olmayı hedeflediğini ve yarım asır önce TCDD'ye işçi olarak girdiğini anlattı.

2003 yılının haziran ayı başında hızlı trenin temelini attıklarını hatırlatan Atalay, Türk-İş'in mali sekreteri, Demiryol-İş Sendikası Genel Başkanı olarak o gün kürsüde konuşma yaptığı sırada bir taraftan da hızlı trenin Eskişehir'e, İstanbul'a ne zaman varacağını düşündüğünü söyledi.

Atalay, Eskişehir'e ilk hızlı trenin 2009'da gittiğini belirterek, ardından Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya Hızlı Tren projelerinin tamamlandığını, çok kısa zamanda ise Ankara-Sivas hattının tamamlanacağını, Ankara-Afyonkarahisar ve Ankara-İzmir hatlarının yapımının da devam ettiğini bildirdi.

İşçi ve memur arasında bir ayrım yapmadığını dile getiren Atalay, "Biz çalışanların yüzde 14'ü örgütlü, yüzde 86'sı örgütsüz. Allah rahmet eylesin, Sabancı'nın güzel bir lafı vardı, diyordu ki 'Ben sigortasız, sendikasız işçi istemiyorum.' Buna uymak lazım." dedi.

Atalay, salgın döneminde çarklar dönüyorsa başta sağlık alanındakiler olmak üzere çalışanlara teşekkür ve dua etmek gerektiğini sözlerine ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Hızlı Tren, Türkiye, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 'Demiryolu İşçi Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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