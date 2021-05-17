Son dakika haberi: Bakan Bilgin: "Vatandaşlarımızın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmedik" - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Bilgin: "Vatandaşlarımızın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmedik"

17.05.2021 12:31
Son dakika haberi: Bakan Bilgin:

Gelen son dakika haberlerine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Vatandaşlarımızın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmedik.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Vatandaşlarımızın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmedik. Geri ödeme kapsamındaki toplam ilaç sayımız 9 bin 94'e ulaşmış durumda" ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) haftasını kutlayan bir mesaj yayınladı. Bakan Bilgin sosyal güvenlik hakkının anayasa ile güvence altına alındığını belirterek, " Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşımız sosyal güvenlik sistemimizin korumasına alınmıştır. Sosyal güvenlik sistemi, son 150 yıllık dünya tarihinin en önemli sosyal devlet uygulamasıdır. 2006 yılında çıkarılan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, içerdiği yapısal ve niteliksel normlarla sosyal güvenlik sitemimizde reform niteliğinde bir iyileşmeyi sağlamış tarihi başarılarımızdan biridir. Sürdürülebilir ve uygulanabilir bir sistem oluşturması amacıyla hazırlanan sosyal güvenlik reformu 17 Nisan 2008 tarihinde mecliste kabul edilerek yasalaşmış ve birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, üç farklı kurum Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında toplanmıştır" ifadelerini kullandı.

81 il müdürlüğünde 558 sosyal güvenlik merkeziyle vatandaşlara hizmet verildiğini aktaran Bakan Bilgin, 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz Genel Sağlık Sigortası reformu sayesinde toplumun bütün kesimlerine adil ve birinci sınıf sağlık hizmeti sunan model bir ülke haline geldik. Genel Sağlık Sigortası sistemimizin dünyaya örnek teşkil eden bir başarıya imza attığını gördük. Vatandaşlarımızı sosyal güvenlik şemsiyesi altına alarak koruduk. Bugün sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil aylık sadece 107 lira 33 kuruş ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekteler. Ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın primlerini de devlet olarak biz karşılıyoruz. Ayrıca 18 yaş altı çocuk ve gençlerimiz koşulsuz şartsız Genel Sağlık Sigortası kapsamındalar" açıklamalarında bulundu.

Bakan Vedat Bilgin, salgın döneminde sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmediğini söyleyerek.,"Vatandaşlarımızın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmedik. Geri ödeme kapsamındaki toplam ilaç sayımız 9 bin 94'e ulaşmış durumda. Bakanlık olarak hedefimiz, Sosyal Güvenlik Sistemi'mizi en etkin düzeye getirerek daha da güçlendirmek olacak. Kayıt dışı ile mücadelemiz de kararlılıkla devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Bakan Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görev yapan yapan tüm Bakanlarımıza, kurum yöneticilerimize ve salgın sürecinde büyük bir özveriyle görev yapan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sosyal Güvenlik Haftasının bütün milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

(Mevlüt İşli/İHA)

Son dakika haberi: Bakan Bilgin: Vatandaşlarımızın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmedik

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Bilgin: 'Vatandaşlarımızın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmedik' - Son Dakika


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