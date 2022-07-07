Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

07.07.2022 15:35
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Milli ve manevi değerlerimizin coşkuyla yaşandığı, toplumsal birlikteliğimizin pekiştiği Kurban Bayramı'nda kurban ibadeti ile toplumumuzda dayanışma ve yardımlaşmayı en üst düzeye taşıyan manevi iklim, hanelerimizi bereketlendiriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Milli ve manevi değerlerimizin coşkuyla yaşandığı, toplumsal birlikteliğimizin pekiştiği Kurban Bayramı'nda kurban ibadeti ile toplumumuzda dayanışma ve yardımlaşmayı en üst düzeye taşıyan manevi iklim, hanelerimizi bereketlendiriyor." ifadesini kullandı.

Bilgin, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin idrak edilmesine vesile olan, sevgi ve merhameti çoğaltan Kurban Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal birlikteliğin pekiştiği Kurban Bayramı'nda kurban ibadetiyle toplumda dayanışma ve yardımlaşmayı en üst düzeye taşıyan manevi iklimin haneleri bereketlendirdiğini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Bereket ikliminin hüküm sürdüğü büyük ve güçlü Türkiye olarak, ülkemizi ve milletimizi her alanda ihya ve inşa ederek çalışmaya, üretmeye, büyümeye güçlü ekonomimizle devam ediyoruz. İstikrar ve güvenle hayata geçirdiğimiz her yeni eser, proje ve hizmette olduğu gibi vatandaşlarımız için sosyal ve ekonomik her alanda, sosyal devlet anlayışımız çerçevesinde, her ferdimizi refaha erdirecek adımları kararlılıkla atmaya da devam ediyoruz."

Bilgin, büyükler, şehit yakını ve gaziler başta olmak üzere ülkenin büyümesine, kalkınmasına, huzur ve güven iklimine katkı sunanlar ile İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Vedat Bilgin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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