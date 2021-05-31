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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den kamu işçisinin sözleşme görüşmelerinde uzlaşı vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den kamu işçisinin sözleşme görüşmelerinde uzlaşı vurgusu Açıklaması

31.05.2021 12:58
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den kamu işçisinin sözleşme görüşmelerinde uzlaşı vurgusu Açıklaması, System.String[]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme müzakerelerinin uzun bir süreç olduğunu belirterek, "Ama biz bunu ne kadar kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye'deki çalışma hayatının istikrarına ve Türkiye'deki demokrasiye o kadar katkı yapmış oluruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme müzakerelerinin uzun bir süreç olduğunu belirterek, "Ama biz bunu ne kadar kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye'deki çalışma hayatının istikrarına ve Türkiye'deki demokrasiye o kadar katkı yapmış oluruz." dedi.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Salonu'nda Bakan Bilgin'e sundu.

Programda, ekonomik büyümenin çok önemli bir gösterge olduğunu belirten Bilgin, Türkiye'nin Kovid-19 salgının olumsuz etkilerine rağmen bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyi başardığını vurguladı.

Bilgin, OECD ülkelerinin küçüldüğü süreçte Türkiye'nin yüzde 7 büyümesinin gelecek açısında ümit verici olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde bu büyümeyi sürdürmek, bunu daha kaliteli hale getirmek önemli. Kaliteli büyüme, ihracata dayalı büyümedir. Uzlaşma içerisinde toplu sözleşme sürecinin tamamlamasıyla kaliteli büyüme gerçekleşmiş olur. Negatif söylem, olumsuzluklar ve salgının yarattığı karamsarlığa rağmen Türkiye'nin önünün açık olduğunu düşünüyoruz. Bugün burada, işçi konfederasyon ve sendikalarımızla birlikte Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün taleplerini alacağız. Teklifler üzerinde Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ve bizler gerekli çalışmaları yaptıktan sonra bu müzakereyi sürdüreceğiz. Toplu sözleşme müzakereleri uzun bir süreçtir ama biz bunu ne kadar kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye'deki çalışma hayatının istikrarına ve Türkiye'deki demokrasiye o kadar katkı yapmış oluruz."

Bilgin, toplu sözleşme düzeninin demokrasinin temel kurumlarından bir tanesi olduğunu dile getirerek, "Bunu ne kadar sağduyuyla ne kadar uzlaşmayla başarırsak Türkiye sorunlarını uzlaşı içerisinde çözmenin yolunu o kadar sağlamlaştırmış olur." dedi.

Konuşmaların ardında, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Yıldız, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne dair Türk-İş ve Hak-İş'in ortak taleplerini Bakan Bilgin'e sundu.

Tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini isteyen iki konfederasyon, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

Programda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek de yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Türkiye, Türk, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den kamu işçisinin sözleşme görüşmelerinde uzlaşı vurgusu Açıklaması - Son Dakika


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