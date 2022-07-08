Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den zamlı memur maaşlarıyla ilgili paylaşım Açıklaması - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den zamlı memur maaşlarıyla ilgili paylaşım Açıklaması

08.07.2022 00:34
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den zamlı memur maaşlarıyla ilgili paylaşım Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yüzde 41,7'lik zamlı memur maaşlarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yüzde 41,7'lik zamlı memur maaşlarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41,7'lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz." başlığıyla Bilgin'in paylaşımında yer alan görselde ise yüzde 41,7'lik zam oranı ile en düşük memur maaşının 9 bin 707 lira olduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

Vedat Bilgin, Memur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den zamlı memur maaşlarıyla ilgili paylaşım Açıklaması - Son Dakika

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