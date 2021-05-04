Bakan Bilgin: İş sağlığı ve güvenliği konusunda topyekun mücadeleye ihtiyaç var - Son Dakika

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dünyada iş kazaları ve meslek hastalıklarının küresel salgında olduğu gibi çok fazla ölüme neden olduğunu belirterek, "İnsan hayatı için bu denli önemli olan iş sağlığı ve güvenliği konusunu, ülkemiz gündeminde tutmak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak için tüm tarafların elinden geleni yapması gerekmektedir. Bu konuda topyekun mücadeleye ihtiyaç vardır" dedi.

Bakan Bilgin, 35'inci İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Mikrocerrahi Vakfı iş birliğinde çevirim içi olarak düzenlenen 'Pandemi Sürecinde İSG'de Etkin İşbirliği' programına katıldı. Bakan Bilgin, iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunun küresel bir sorun olduğunu belirterek, yaşanan kaza ve hastalıkların her yıl dünyada milyonlarca çalışanın hayatına mal olduğunu, sağlıklarını, yaşam standartlarını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Bilgin, "Bu durumun bilinciyle iş kazaları olmadan, meslek hastalıkları meydana gelmeden önce ortak akılla hareket ederek, bu olaylar gerçekleşmeden önce tedbirler almak durumundayız. Toplumun her katmanında bu konuda bir kültürün oluşturulması ülkemizin en önemli hedefleri arasındadır. Bu hedefe ulaşmak, sağlıklı ve güvenceli yaşamak, bu şartlarda çalışmak, çalışma hayatındaki tüm aktörlerin bilimsel disiplinleri ve iş birliği içerisinde olmaları ile mümkündür" dedi.

'MESELE SADECE KANUNLA DÜZENLENEMEZ'6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 2012 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bakan Bilgin, kanunun yayınlanmasından bugüne kadar iş yeri sayısının yüzde 17, çalışan sayısının yüzde 43 artmasına rağmen, 100 bin işçide ölümlü iş kazası oranının yüzde 41 civarında azaldığını bildirdi. İş kazası ve meslek hastalıklarının sıkça yaşandığı alanlarda yapılan hizmetler, çalışma hayatında yer alan aktörlerle yapılan iş birlikleri ve güvenlik kültürünün yaygınlaşması amacıyla yapılan tüm faaliyetlerin bu ölüm oranındaki düşüşte etkinliği olduğunu kaydeden Bilgin, "Mesele sadece kanunla düzenlenemez. Mutlaka bu konuda kanunun yanında iş kültürünün inşa edilmesi, iş kültürünün paydaşlarının bu kültürün içerisinde kendilerine düşen sorumluluğu üstlenmesi gerekir" diye konuştu.'65 BİN 186 İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİMİZ E-SERTİFİKA SAHİBİ'Bakan Bilgin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetini sürekli alan bir iş yeri ile bu hizmetlerden yoksun olarak üretimini devam ettiren bir iş yerinin ölümlü kaza oranı kıyaslamasında 1.7 kat fark olduğunu söyledi. Verdikleri destek ve teşviklere ilişkin de bilgi veren Bakan Bilgin, şunları kaydetti: "Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10'dan az çalışanı olan mikro işletmelerimize iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde kullanılmak üzere devlet desteği sağlıyoruz. Ayrıca iş yerlerinde 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmezse, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınmaktadır. Bu destek ve teşviklerden işverenlerimizin istifade etmesi, yaşanması muhtemel kazaların ve hastalıkların azalmasına da katkı sağlayacaktır. Yine 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan küçük işletme sahiplerinin veya vekillerinin dilerlerse alacakları eğitim sonrası sertifika sahibi olarak, kendi iş yerlerinin iş güvenliği çalışmalarını kendilerinin yürütmesinin önünü açtık. Bu düzenleme sayesinde bugün 65 bin 186 işveren/işveren vekilimiz e-sertifika sahibi konumundadır. Teşvik, destek ve güçlü bir yasal zeminin yanında, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün içselleştirilmesi ve bu alanda kalıcı iyileşme sağlanması için toplumun her kesimine ulaşacak çalışmalara ağırlık verilmiştir."'TOPYEKUN MÜCADELEYE İHTİYAÇ VARDIR'

Bakan Bilgin, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; koronavirüs salgını nedeniyle dünyada yaklaşık 1,5 yıllık süre içinde 3 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre ise yılda 2 milyon 780 binden fazla kişinin iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Bilgin, "Bu demektir ki; dünyada küresel salgının neden olduğu ölümler kadar her yıl iş kazası ve meslek hastalıkları yüzünden insanların hayatları son bulmaktadır. Bu yüzden insan hayatı için bu denli önemli olan iş sağlığı ve güvenliği konusunu ülkemiz gündeminde tutmak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak için kamu özel sektör ayrımı yapılmaksızın tüm tarafların elinden geleni yapması gerekmektedir. Bu konuda topyekun mücadeleye ihtiyaç vardır" dedi.