Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Türk-İş'in 69. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) 69. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bilgin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin dört bir yanında emeğiyle daha müreffeh gelecek ve büyük Türkiye için alın teri döken Türk-İş ailesinin 69. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Başta Genel Başkan Sayın Ergün Atalay olmak üzere Türk-İş ailesinde yer alan herkesi tebrik ediyorum."