Memura yeni teklif bugün! Bakan Işıkhan'dan toplu öncesi heyecanlandıran sözler: Tüm paydaşlar memnun olacak

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor. Hükümet 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara, toplamda yüzde 34 zam teklif etti. Memurlar bu oranı yetersiz bularak teklifin revize edilmesini isterken, taraflar bugün bir kez daha bir araya gelecek. Bugün hükümetin yeni teklifini açıklayacak olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "İnşallah süreç tüm paydaşları memnun edecek şekilde, sağduyu, ortak akıl ve uzlaşma içerisinde karara bağlanacak." dedi.

HÜKÜMET BUGÜN YENİ TEKLİF VERECEK



Bakan Işıkhan, bugün gerçekleştirilecek toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyetinin yeni teklifini bugün vereceğini bildirdi.

"6 MİLYON KİŞİYİ VE AİLESİNİ İLGİLENDİRİYOR"

Bakan Işıkhan, yürüttükleri toplu sözleşme görüşmelerinin kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını ilgilendiren oldukça geniş ve kapsamlı içeriğe sahip karar süreçleri olduğunu söyledi. Belirlenecek mali ve sosyal hakların yaklaşık 6 milyon kişiyi ve ailesini yakından ilgilendirdiğini belirten Işıkhan, şöyle konuştu:

"Böylesine önemli bir süreci hassasiyetle yürütmemiz gerekiyor. Bilindiği gibi, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerini 1 Ağustos itibarıyla başlatmıştık. Sürecin başında sendika ve konfederasyonlarımız, Kamu İşveren Heyetimize kamu çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarını içeren 936 talep ilettiler. Çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifiyle ilerleyen görüşmelerde kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi de yapıldı. Tüm tekliflerin tasnif ve ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla görüşmelerde büyük önem taşıyan müzakere aşamasına geçilmiş oldu. Şu anda müzakereleri sürdürüyoruz."

"MEMUR-SEN TEKLİFİMİZİN REVİZE EDİLMESİNİ İSTEDİ"

Görüşmelerde yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen'in üçer aylık dönemlik artışlarla 2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam talebinde bulunduğunu anımsatan Işıkhan, "Kamu İşveren Heyeti olarak ilk teklifimiz 2024'ün ilk altı ayı için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 şeklinde oldu. Ancak teklifimizin, Memur-Sen tarafından revize edilmesi talep edildi. Bu sebeple çalışma takvimimiz doğrultusunda, bugün yeni teklifimizi sunmak üzere yeniden bir araya gelmeyi planlıyoruz. Yine çalışma takvimimize uygun olarak tüm paydaşların son teklifini 22 Ağustos itibarıyla vermesi gerekiyor." dedi.

"İNŞALLAH SÜREÇ TÜM PAYDAŞLARI MEMNUN EDECEK"

Işıkhan, görüşmelerde anlaşma sağlanamaması halinde sürecin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından sonuçlandırılacağını anlatarak, "Tabii hangi şartlarda olursa olsun amacımız süreci en kısa sürede karara bağlamak. Ancak ben görüşmelerin uzlaşmayla neticeleneceğini düşünüyorum, umuyorum. Aslında bugüne kadarki görüşmelerimizin, sağduyunun, anlayışın ve nezaketin hakim olduğu bir ortamda gerçekleşmesi bunun bir işaretidir. Elbette bu bir pazarlık sürecidir. Teklifler sunulur, uygun bulunur ya da bulunmaz. Bu gayet doğal bir seyirdir. İnşallah süreç tüm paydaşları memnun edecek şekilde, sağduyu, ortak akıl ve uzlaşma içerisinde karara bağlanacak. Ben şimdiden ülkemiz ve çalışma hayatımız adına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Bugün gerçekleştirilecek görüşmede Bakan Işıkhan, hükümet adına yeni teklifini sunacak. Memur tarafı ikinci tekliften de memnun kalmazsa gözler 22 Ağustos'ta yapılacak bir sonraki toplantıya çevrilecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış olmak üzere toplamda yüzde 70 zam istiyor.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 olmak üzere toplamda yüzde 40 zam talep ediyor.

Kamu çalışanları için ayrıca aylık 7.650 TL kira yardımı da talepler arasında.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.