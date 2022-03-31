Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

31.03.2022 14:53

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İnsanın tabiat üzerindeki ilişkilerini değiştirdiği, tabiatın kendini yenileme kabiliyetini kaybettiği bir dönemden ders çıkartarak, insanlığın tabiatı metalaştıran anlayıştan uzaklaşması gerekiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İnsanın tabiat üzerindeki ilişkilerini değiştirdiği, tabiatın kendini yenileme kabiliyetini kaybettiği bir dönemden ders çıkartarak, insanlığın tabiatı metalaştıran anlayıştan uzaklaşması gerekiyor." dedi.

Bakan Bilgin, ATO Congresium'da düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nda, sanayileşmenin, tabiatla insan arasında ilişkiyle birlikte insanlar ve toplumlar arası ilişkiyi de değiştirdiğini söyledi.

Sanayi çağının, çok önemli sorunlara neden olan bir çağ olduğunu ifade eden Bilgin, hayatın kaynağı olan hava, toprak, su arasındaki ilişkinin derin yaralar aldığını vurguladı.

Dünyada yağmur dengesinin bozulduğunu, kutupların erimeye başladığını, yağmur ormanlarının, mobilya ve kağıt endüstrilerince yok edildiğini aktaran Bilgin, "Tabiatın metalaştığı bir süreç başlıyor. Bu bir felaket. Endüstri, bu felaketi kendi üretiminin tıkandığı noktalar ortaya çıktığında fark ediyor. Büyük metropoller yaşanamaz hale geldiğinde fark ediyor. Doğal kaynaklar tükendiğinde fark ediyor." diye konuştu.

"Yeni bir durumla karşı karşıyayız"

Tüm yaşananların, yeni bir çağa evrilişin göstergesi olduğunu dile getiren Bilgin, "Post endüstriyel çağ. Bu çağın içerisinde çok farklı şeyler var. Bilişim endüstrisinin yükselmesi, dijitalleşmenin ön plana çıkması, bir başka ifadeyle bilginin egemen olduğu yeni üretim sistemleri, yeni toplumsal düzenler ve yeni çalışma ilişkileri." dedi.

İnsan emeğinin yerine geçecek yeni araçların ve yeni düzenleyici mekanizmaların ortaya çıktığına dikkati çeken Bilgin, "Smart fabrikalar denilen yapılar, robotlaşma, bu yeni çağın önümüze koyduğu sorunlar. Bu sorunlar aynı zamanda insanın tabiatla yeni bir denge kurması arayışını da ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğin toplumunda daha çok robotların olacağını belirten Bilgin, insanlığın, yeni mesleklerin, yeni üretim ilişkilerinin ve yeni çalışma biçimlerinin ortaya çıktığı bir çağın başında bulunduğunu söyledi.

Bakan Vedat Bilgin, Türkiye'nin yeni başlayan bu çağa güçlü girmesi gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu çağa güçlü girmemiz için artık eski mesleklerden yeni üretim biçimine ait mesleklere doğru yönelmemiz lazım. Eğitim sistemimizin de bu kapsamda bir değişim geçirmesi zorunlu. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. İnsanın tabiat üzerindeki ilişkilerini değiştirdiği, tabiatın kendini yenileme kabiliyetini kaybettiği bir dönemden ders çıkartarak, insanlığın tabiatı metalaştıran anlayıştan uzaklaşması gerekiyor. Bu yeni çağın başında bizim de yeni yol haritası çizmemiz lazım."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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