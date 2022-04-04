3600 ek göstergede son aşamaya gelindi - Son Dakika
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3600 ek göstergede son aşamaya gelindi

04.04.2022 11:14
3600 ek göstergede son aşamaya gelindi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek".

Vedat Bilgin: "Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı. Bunlardan birisi hepinizin bildiği Türkiye'de asgari ücrette yapılan düzenleme. Enflasyon yüzde 36'iken yüzde 50 bir reel ücret artışı gerçekleştirildi."

(İHA)

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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