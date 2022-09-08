Bakan Bilgin: "Bugün Dünya'nın açlıkla karşı karşıya kaldığı bir dönemde tahıl sorununu çözen ülke Türkiye'dir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Antalya İl Başkanlığınca düzenlenen programa katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Antalya İl Başkanlığınca düzenlenen programa katıldı. (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Türkiye büyük bir ülkedir. Bugün dünyanın, Avrupa'nın, Batı'nın açlıkla karşı karşıya kaldığı bir dönemde tahıl sorununu çözen ülke Türkiye'dir, bizim liderimizdir, bizim cumhurbaşkanımızdır"

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da üye katılım töreninde konuştu Açıklaması

Kılıçdaroğlu: 'Türkiye, Zengin Bir Ülke; Soya Soya, Yiye Yiye Bitiremediler; Paralar Nereye Kullanılıyor, Sorun Burada'

Bakan Bilgin, Antalya'da rozet takma töreninde konuştu Açıklaması