Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Antalya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

08.09.2022 18:52
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bazı firmaları ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bazı firmaları ziyaret etti.

Kentteki temaslarını sürdüren Bilgin, Döşemealtı ilçesinde bulunan OSB'de faaliyet gösteren CW Enerji'ye geldi. Bakan Bilgin, yeni nesil güneş ve destek panellerini inceledi, Genel Müdür Volkan Yılmaz'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yıllık 1,3 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle Avrupa ve Türkiye'nin en büyük güneş paneli üretim firması olduğu belirtilen fabrikayı gezen Bilgin, otomobiller için tasarlanan elektrik şarj istasyonunun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilgin, fabrikanın üretim merkezi ile AR-GE biriminde de incelemelerde bulunarak personelle sohbet etti.

Daha sonra yürüyen merdiven ve asansör üreterek 50 ülkeye ihracat yapan firmayı ziyaret eden Bakan Bilgin, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Keskin'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bilgin, çalışan personelle görüştü, yürüyen merdiven ve asansör sistemlerini inceledi.

YORUMLAR
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Turgay Erdem: Kent içindeki işletmeler OSB'ye taşınmalı Turgay Erdem: Kent içindeki işletmeler OSB'ye taşınmalı Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Antalya, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Antalya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Antalya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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