Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de Asgari ücret ve EYT açıklaması

Bakan Bilgin, "Enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız"

Bakan Bilgin, " EYT'de Aralık ayında kapsamlı ve bütün sorunları aşmaya yönelik düzenleme yapacağız"

İSTANBUL - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İstanbul'da düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı. Forumda konuşan Bilgin, "Aralıkta yeniden Asgari Ücret Komisyonu toplanacak ve enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız. EYT' de Aralık ayında kapsamlı ve bütün sorunları aşmaya yönelik bir düzenleme yapacağız. Çok detaylı bir çalışma, onda da sona yaklaştık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından dördüncüsü düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nun 'Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik' ana temasıyla gerçekleştirilen foruma katıldı. Programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu.

Forumda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sosyal devlet olarak ekonomik maliyetin çalışanlar üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetindeyiz. Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel işyerleri ile sendikalar arasında toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem devletin uyguladığı toplu sözleşmelerde bu, hem de asgari ücrette bir anlamda gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücrete yüzde 50 artış yaptık. Ama daha önemli olan da bütün ücret gelirlerinden verginin kaldırılmasıydı" dedi.

'Aralık ayında enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız'

Aralıkta yeniden Asgari Ücret Komisyonu toplanacak ve enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacaklarını kaydeden Bakan Bilgin, " Bana sorarsanız ben bireysel olarak asgari ücrete 20-25 bin TL de olsun diyebilirim ama bunun bir gerçeklik temelinin olması lazım. Yani Türkiye'deki işletmelerin ödeyebileceği bir asgari ücret olması lazım. Aynı zamanda işçilerin üretim sürecinde aileleriyle birlikte emeklerini, enerjilerini verebilecekleri sosyal bir koruma sağlayacak bir asgari ücret olmalı. Dolayısıyla piyasadaki rakamların hiçbirinin gerçeklik temelli olmadığını düşünüyorum. Bunlar bilimsel temellerden yoksun şeyler. Ben Asgari ücret komisyonu başkanıyım. Üyelere saygısızlık etmem beklenemez " dedi.

EYT' de Aralık ayında kapsamlı ve bütün sorunları aşmaya yönelik bir düzenleme olduğunu kaydeden Bakan Bilgin, " Onda da sona yaklaştık, çok detaylı bir çalışma. Bir sürü insan var, onların tek tek özel durumlarını araştırıyoruz, özellikleri farklı. O özellikleri, sorunları kolektif bir sorunu çözer gibi çözeceğiz. O bakımdan ben çalışma hayatında insanların kafalarındaki sorularını, karşılaştıkları sorunlarını, özellikle gelecekleriyle ilgili endişelerini ortadan kaldırabilecek şeffaf bir düzenleme, ücretlerinin enflasyon karşısında uğradığı kaybı ortadan kaldıracak bir asgari ücret ve toplu pazarlık sistemiyle Türkiye'nin demokrasisine katkı yapacak, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayacağız" açıklamasında bulundu.

'Asgari ücrete rahatlatacak bir düzenleme yapacağız'

Emekliliği bekleyenlerin memnun olacaklarını ifade eden Bakan Bilgin, " 3 bin 600 için kamu için bir düzenleme yaptık. Özel sektörü de kapsayan EYT ile ilgili düzenleme ve ücretlerde toplu sözleşme ve Asgari ücrete rahatlatacak bir düzenleme yapacağız. Sosyal devletin görevi bunlar. Bunları bir ilave bir şey yapıyor muşuz gibi düşünmüyorum. Sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.