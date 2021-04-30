Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim" - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim"

30.04.2021 18:28

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Demokratik süreç içerisinde bu mücadelelerde ben sosyal hakların korunması, geliştirilmesi açısından hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Demokratik süreç içerisinde bu mücadelelerde ben sosyal hakların korunması, geliştirilmesi açısından hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından Genel Başkan Atalay ve Bakan Bilgin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Bakan Bilgin'in 1 Mayıs Dolayısıyla TÜRK-İŞ'i ziyaret ettiğini belirterek, "Temel sorunları konuştuk. 1 Mayısla ilgili taleplerimizi, işçinin taleplerini konuştuk" diye konuştu. Birçok konu başlığının Bakan Bilgin'e iletildiğini söyleyen Başkan Atalay, "Sayın bakanımız bizle ilgili 30 senedir bu işin içinde. Hocalığı, mesleği esas bu çalışmayla ilgili" ifadelerine yer verdi.

Bakan Bilgin ise emeğin çok kutsal bir değer olduğunun altını çizerek, " İnsanlığın en önemli değeri. Kendisini gerçekleştirdiği değer. Çalışma hayatında TÜRK-İŞ topluluğu hep emeğin korunması, emeğin geliştirilmesi, demokrasi içinde geliştirilmesi konusunda özellikle genel başkanın bir mücadelesi olmuştur. 1 Mayıs çok anlamlı bu açıdan. 1 Mayıs ancak özgürlüğün olduğu yerde kutlanır. Özgürlüğün olmadığı ülkelerde, kapalı toplumlarda, kapalı rejimlerde 1 Mayıs kutlanmaz. Resmi devlet törenine dönüşür. Burada sivil bir törendir. Türkiye'de çok uzun süre 1 Mayıs bir bayram olarak kabul edilmedi. Bahar bayramı olarak değerlendirildi ama 2009'daki kararla birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak kabul edildi. Türkiye bütün kazanımlarını demokrasi içerisinde gerçekleştirmiştir" açıklamalarında bulundu.

Örgütlü iş yerlerinde mavi bayrak gibi uygulamanın olabileceğini belirten Bakan Bilgin, "Anlamlı bir şey olur. Sembolik bir şey olur. Ben emeğin iş barışı açısından sendikaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Demokratik süreç içerisinde bu mücadelelerde ben sosyal hakların korunması, geliştirilmesi açısından hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim. Zaten çalışma ekonomisi hocası olarak bunu mesleki olarak kendi görevim olarak bugüne kadar gördüm" değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, 1 Mayıs, Türk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim' - Son Dakika


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