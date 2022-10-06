Kamudaki sözleşmelilerin kadro talebiyle ilgili kritik toplantı - Son Dakika
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Kamudaki sözleşmelilerin kadro talebiyle ilgili kritik toplantı

06.10.2022 09:10
Kamudaki sözleşmelilerin kadro talebiyle ilgili kritik toplantı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, kamudaki sözleşmeli personellerin kadroya alınmasıyla ilgili bugün saat 13.30'da bir araya gelecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, kamudaki sözleşmeli personellerin kadroya alınmasıyla ilgili bugün saat 13.30'da bir araya gelecek.

Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili süreci de devam ettiriyor.

Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.

Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, bugün saat 13.30'da Bakanlık'ta bir araya gelecek.

Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getireceği öğrenildi.

"Kadro iş barışına ve verimliliğe katkı sağladı"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunduğunu söyledi.

Bu personelin yıllardır kadrolu çalışanlarla aynı işleri yaptığını belirten Tonbul, şunları kaydetti:

"Temel talebimiz, kamudaki sözleşmeli çalışanların kadroya alınması. Geçmişte bu konuda adımlar atıldı. 2011 ve 2013'te 4/B'li sözleşmeli personel kadroya alındı. Bu, kamu maliyesine hiçbir yük getirmediği gibi, iş barışına ve kamunun verimliliğine katkı sağladı. Bu dönemde de süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın bütün sözleşmeli personelin güvenceli istihdama kavuşturulmasını istiyoruz. Bununla birlikte, TEDAŞ, Türkiye Şeker Fabrikaları ve benzeri kurum ve kuruluşlara işçi statüsünde alınan ancak memurların yapması gereken işleri yapan işçilerin de (mühendis, mimar, avukat vb) memur kadrosuna geçirilmesini talep ediyoruz."

Kamunun özel alan ve mesleklerde 4/B'li sözleşmeli personele ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Tonbul, 4/B statüsünde istihdamın bu alanlarda sınırlı kalması ve genel istihdam statüsüne dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: AA

Vedat Bilgin, Memur Sen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamudaki sözleşmelilerin kadro talebiyle ilgili kritik toplantı - Son Dakika

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