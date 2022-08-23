Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT için takvim verdi Açıklaması - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT için takvim verdi Açıklaması

23.08.2022 11:42
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT için takvim verdi Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuoyunda "EYT" olarak bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanların durumuyla ilgili "Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis'te olur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuoyunda "EYT" olarak bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanların durumuyla ilgili "Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis'te olur." dedi.

Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sendikaların, gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarında işçiler lehine düzenleme yapılması yönündeki taleplerinin anımsatılması üzerine Bilgin, "Sendikalarımız 'toplu sözleşme yapıyoruz belli bir zam alıyoruz ama yıl sonunda aynı parayı alamıyoruz' diyor. Bu haklı bir talep ama vergi düzenlemesi Hazine ve Maliyenin konusu. Bakanlığa daha önce iletilmişti. Şu anda öyle bir çalışma yok ama bu çözülmesi gereken bir konu." ifadelerini kullandı.

"Sözleşmeliler ilk konumuz"

Bakan Bilgin, EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmanın sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis'te olur."

Bakanlık olarak çalışmalarını planlamaları doğrultusunda sürdürdüklerini belirten Bilgin, şöyle devam etti:

"Sözleşmeliler ilk konumuz. Bunu bitirmek üzereyiz. İlgili çalışma grubunun çalışmasını tamamlamasının ardından konuyu sosyal taraflarla değerlendireceğiz. Eylül ayının ilk haftası bu tamamlanır. Sonrasında kamuoyuna yansır. Sonra geçici işçileri hemen çözeceğiz. Ondan sonra da taşeron işçilerin durumunu ele alacağız."

YORUMLAR
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Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda yalnızca bir formül var Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda yalnızca bir formül var Hak İş, isteğe bağlı sigortalıların mağduriyetinin giderilmesini istedi Hak İş, isteğe bağlı sigortalıların mağduriyetinin giderilmesini istedi
Kaynak: AA

Vedat Bilgin, EYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT için takvim verdi Açıklaması - Son Dakika

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