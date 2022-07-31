Bilgin: "Türkiye'de sanayi ve ekonomi büyümeye devam ediyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ'in 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. (2)

" Türkiye'de örgütlenme hakkının arkasında Türkiye Cumhuriyeti vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği görev vardır, Türkiye Cumhuriyeti'nin Çalışma Bakanı vardır"

"Dolayısıyla biz örgütlenme hakkının sonuna kadar savunulmasından yanayız. Sonuna kadar savunucusuyuz ve örgütlenme hakkına karşı çıkan kim olursa olsun onun karşısındayız"

"Türkiye emekçileriyle birlikte emeğiyle birlikte Türkiye'yi büyüttükçe Türkiye kalkındıkça aynı zamanda Türkiye'nin bu artan büyümeden artan refahtan emekçilerinin pay alacağı demokratik müesseseleri işlettikçe Türkiye'nin önü açılacaktır"