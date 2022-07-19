Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında oluşturulan ekip EYT konusunu çalışacak - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında oluşturulan ekip EYT konusunu çalışacak

19.07.2022 15:18
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında oluşturulan ekip EYT konusunu çalışacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, kamuoyunda "EYT" olarak bilinen "emeklilikte yaşa takılanlar"ın durumuyla ilgili çalışma grubu oluşturuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, kamuoyunda "EYT" olarak bilinen "emeklilikte yaşa takılanlar"ın durumuyla ilgili çalışma grubu oluşturuldu.

Kamu görevlilerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesi ve asgari ücrete ara zam yapılmasına dair çalışmaları tamamlayan Bakanlık, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmalara hız verdi.

Bu kapsamda, EYT'ye ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Bakanlık bünyesinde bir ekip oluşturuldu. Birkaç alternatif ve önerinin değerlendirildiği çalışma kapsamında sendikalarla diyalog halinde olunacak.

İlgili bakanlıklarla da temas halinde yürütülecek çalışmalarla sorunun çözümü konusunda en uygun formülün bulunması amaçlanıyor.

Çalışmanın sene sonuna kadar ya da yeni yılın ilk ayında çözüme kavuşturulması öngörülüyor.

EYT konusu, 1999'daki yasal düzenlemeye dayanıyor

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999'dan önce olanlar, EYT'li olarak adlandırılıyor.

Bu tarihten önce yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konulan 4447 sayılı kanunla, emekli olabilmek için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarına yaş kriteri de eklendi.

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Ermenistan Güvenlik Konseyi: 'Ermenistan ordusunun Karabağ'dan çekilme süreci Eylül'de tamamlanacak' Ermenistan Güvenlik Konseyi: 'Ermenistan ordusunun Karabağ'dan çekilme süreci Eylül'de tamamlanacak' EYT açılımı nedir? EYT ne demek? EYT nedir, ne anlama geliyor? EYT maddeleri nelerdir? EYT açılımı nedir? EYT ne demek? EYT nedir, ne anlama geliyor? EYT maddeleri nelerdir?
Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eylül, EYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında oluşturulan ekip EYT konusunu çalışacak - Son Dakika

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