Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından memurlarla ilgili 'ek protokol' açıklaması - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur maaşlarına yansıyacak ek protokole ilişkin, ekonomide yaşanan dalgalanma nedeniyle tüm kamu personelini kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacağını açıkladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bağlı sendikaların genel başkanları ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin bakanlık tarafından açıklama yapıldı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı belirtilen açıklamada, 3600 ek göstergenin ise toplu sözleşme maddesi haline getirildiği aktarıldı. Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulduğunun altı çizilen açıklamada, "Bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez. Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır" denildi.

Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünün arkasında durulacağı vurgulanan açıklamada, "Ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

(Mevlüt İşli/ İHA)