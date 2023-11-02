Bakan Işıkhan'dan asgari ücret zammı açıklaması: Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kuruluşların, 2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifini görüşmek üzere toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, burada, bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe sunumunu yaptı. Asgari ücret zammıyla ilgili de konuşan Bakan Işıkhan, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum." dedi.

"ARALIK AYI BAŞINDA KOMİSYON TOPLANACAK"

Geçen dönem asgari ücretin işçi ve işveren kesiminin oy birliğiyle net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini anımsatan Işıkhan, "Böylece 2002 yılında 184 lira olan bu rakamı, reel olarak yüzde 237 artırmış olduk. Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum." dedi.

"2024'TE 595 MİLYAR LİRALIK VERGİ İSTİSNASI ÖNGÖRÜLMEKTE"

Işıkhan sözlerine şöyle devam etti: "Bildiğiniz üzere tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinin, vergi dışında bırakılmasını sağlamıştık. Dolayısıyla asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamış oluyor. Bu kapsamda 2024 yılında 595,1 milyar lira vergi istisnası öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

"3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Kamu çalışanlarının lehine olarak geçmiş dönem kazanımlarının yanı sıra oldukça ciddi iyileştirmeler ve yeni haklar sağlandığını işaret eden Bakan Işıkhan, "Oransal zam olarak kamu görevlilerimiz ve emeklilerimize 2024 yılı için yüzde 15+yüzde 10, 2025 yılı için yüzde 6+yüzde 5 maaş artışı yapılmıştır. Bununla birlikte maaş artışlarının enflasyonun altında kalması durumunda aradaki fark da enflasyon farkı olarak verilmeye devam edilecektir. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma prensibimizi önümüzdeki dönemlerde de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık. Böylece, öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin yanı sıra uzman jandarma ve uzman erbaşlar, avukatlar, şube müdürleri, müdürler ve müdür yardımcıları ile taşra uzman ve denetmenlerinin de ek gösterge rakamları 3600'e yükselmiştir. Yine bazı istisna ünvanlarda daha yüksek veya daha düşük artış olmakla birlikte tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları 600 puan artırılmıştır. Bununla beraber, birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak hayata geçireceğiz" dedi.

HANE BAZLI İSTİHDAM DESTEK SİSTEMİ HAYATA GEÇİYOR

Öncelikle ve özellikle gençler olmak üzere her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak 'Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi'ni hayata geçireceklerini duyuran Bakan Işıkhan, "Mesleki yeterlilik sistemimiz ile eğitim ve istihdam arasındaki bağı güçlendiriyor, nitelikli ve belgeli işgücü ile üretim ve hizmetlerde kalite ve verimliliği artırıyoruz. Meslek standardı sayısında 901'e; ulusal yeterlilik sayısında 659'a ulaştık. 2024 yılında da ulusal meslek standardı sayısını 1350'ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Mesleki Yeterlilik Belgesini 204 meslekte zorunlu hale getirerek, ülkemizin ulusal markası ve işgücünün ehliyeti haline getirdik" diye konuştu.

"EYT DÜZENLEMESİYLE EMEKLİ OLANLARIN YÜZDE 51,1'İ ÇALIŞIYOR"

Bakan Işıkhan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan düzenlemeye ilişkin de, "EYT'lilerin yüzde 51,1'i emekli olup çalışmaya devam etmektedir. EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyondur" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, bakanlığının 2024 yılı toplam bütçe teklifinin de 625 milyar 780 milyon 424 bin lira olduğunu söyledi.