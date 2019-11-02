Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendiANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:58 Kaynak: İHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendi
ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendi.
Amiklioğlu için TBMM Şeref kapısı önünde tören düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, milletvekilleri, eski Bakanlar ve yakınları katıldı.
Amiklioğlu'nun öz geçmişi okundu ve Amiklioğlu için dua okundu.
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