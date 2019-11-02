Son Dakika Haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendi
Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendi

7 saat önce

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendiANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendi

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendi.

Amiklioğlu için TBMM Şeref kapısı önünde tören düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, milletvekilleri, eski Bakanlar ve yakınları katıldı.

Amiklioğlu'nun öz geçmişi okundu ve Amiklioğlu için dua okundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendi

Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:58 Kaynak: İHA
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