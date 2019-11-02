Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'ın çalışma ve uygulamaları takdirle karşılanıyor.



Ziyaret ettiği köylerin ve vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmeye devam eden Kaymakam Çiçek, bu kapsamda Emet ilçesine bağlı Çerte ve Ömerfakı köylerini de ziyaret ederek, köy muhtarlarından bilgiler aldı.



Vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Çiçek, onların ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.



Yapmış olduğu ziyaretlerde çocukları sevindirmeyi ihmal etmeyen Emet Kaymakamı, onlara hediyeler vererek, gönüllerini aldı ve kısa süreli sohbetler etti.



Çerte köyü ziyaretinin ardından, geçtiğimiz günlerde hastalanan Ömerfakı Köyü Muhtarı Ahmet Sezer'i evinde ziyaret eden Kaymakam Çiçek, kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunarak, acil şifalar diledi. - KÜTAHYA