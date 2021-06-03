Çalışmak için 37 yıl önce Lübnan'a gelen Mardinli Önen, yıllar sonra Türkiye'ye hasret ve hayranlıkla bakıyor - Son Dakika

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Mardinli Hıdır Önen, 37 yıl önce daha iyi bir hayat hayaliyle geldiği Lübnan'da zorluk ve pişmanlıklarla dolu bir ömür geçirdiğini ve yıllar içinde her iki ülkede de şartların çok değiştiğini belirterek, "Şu anda işler tersine döndü. Türkiye cennete dönüştü, burası ise cehennem oldu. Lübnan'da hayat şartları çok kötü." dedi.

Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle 1920'den itibaren çalışmak için Mardin'den Lübnan'a başlayan göç dalgası, iç savaşın sürdüğü 1975-1990 yıllarında dahi durmadı. Lübnan'a gelen Mardinliler daha çok inşaat ve gıda sektörlerinin yanı sıra kapıcılık gibi iş kollarında istihdam imkanı buldu.

Geçen yıllar içinde iş imkanı ve daha refah bir yaşam hayaliyle Lübnan'a göç eden Mardinlilerin sayısının 70 bini aştığı tahmin ediliyor.

Çoğunluğu Midyat ilçesinden olan Mardinliler, Lübnan'da uzun yıllar kimlik alabilmek için mücadele verdi. Bu mücadele 1994'te dönemin Başbakanı Refik Hariri'nin 15 bine yakın Mardinliye Lübnan vatandaşlığı vermesiyle sonuçlandı.

Ancak son 2 yıldır Lübnan'da yaşanan derin ekonomik kriz nedeniyle Beyrut'taki çok sayıda Mardinli aile, yıllar içinde bu ülkede oluşturdukları akrabalık bağlarına rağmen ana vatanları Türkiye'ye dönüş yaptı.