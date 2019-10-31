Son Dakika Haberleri: Çalışmak için geldi, 15 ülkeye ihracat yapan şirketini kurdu
Son Dakika Ekonomi Çalışmak için geldi, 15 ülkeye ihracat yapan şirketini kurdu

Çalışmak için geldi, 15 ülkeye ihracat yapan şirketini kurdu

45 dakika önce

Her geçen gün biraz daha büyüyen Afrika pazarında Türk sermayeli şirketlerin yatırım ve ticaret olanakları artmaya devam ediyor.

Çalışmak için geldi, 15 ülkeye ihracat yapan şirketini kurdu, System.String[]

Her geçen gün biraz daha büyüyen Afrika pazarında Türk sermayeli şirketlerin yatırım ve ticaret olanakları artmaya devam ediyor. Türk girişimci Saniye Kurt'un şirketi AkdenizRack da bunlardan bir tanesi.

Afrika, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:02 
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