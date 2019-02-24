Çalışmak İçin Geldiği Kıbrıs'ta Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Türkiye'den KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya ekmek parası için gelen bir kişi, çalıştığı inşaatta yüksekten düşerek hayatını kaybetti.
Türkiye
'den KKTC
'nin başkenti Lefkoşa'ya ekmek parası için gelen bir kişi, çalıştığı inşaatta yüksekten düşerek hayatını kaybetti.
Beyazıt Temiz (29), Türkiye'den geldiği KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bir otel inşaatında çalışıyordu. Temiz, 11 metre yükseklikten henüz belirlenemeyen sebeple düşerek hayatını kaybetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kazanın yaşandığı otel inşaatını süresiz olarak mühürledi. Temiz'in naaşının yapılacak otopsisinin ardından Türkiye'ye gönderileceği açıklandı.
Polisin ve çalışma müfettişlerin olay yeri incelemesi devam ediyor. - LEFKOŞA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:14 Kaynak: İHA
ABD'den PKK'ya Yeni İsim: Aşiretler Ordusu
Yılın İlk Hasadı Çağlalar 100 Liradan Alıcı Buluyor
Babasını Kaybeden Mabel Matiz'den Yürek Yakan Paylaşım: Hep Çok Sevdim
Korkunç Kazada, Anne-Baba Can Verirken Mucize Bebek Yaralı Olarak Kurtuldu