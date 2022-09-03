Kayıp gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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Kayıp gencin cesedi bulundu

03.09.2022 13:45
Kayıp gencin cesedi bulundu

Çalışmak için memleketi Kastamonu'dan Sinop'un Ayancık ilçesine gelen ve bir süredir kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Metin Yaşar'ın cesedi bulundu.

Çalışmak için memleketi Kastamonu'dan Sinop'un Ayancık ilçesine gelen ve bir süredir kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Metin Yaşar'ın cesedi bulundu.

Sinop Ayancık'ta çalışmak için memleketi Kastamonu'dan ayrılan Metin Yaşar(27), iddiaya göre en son mazeret bildirerek işinden ayrıldı ve ardından kendisinden uzun süre haber alınamadı. Yakınlarının genç için kayıp ihbarında bulunması üzerine bölgede jandarma ve AFAD ekipleri ormanlık ve izbe alanlarda arama çalışmaları sürdürürken deniz polisi ise suda aranması için destek verdi.

45 gün sonra ağaca asılı halde bulundu

Gencin kaybolmasının üzerinden 45 gün sonra Ayancık'a bağlı Denizciler Mahallesi'nde ormanlık alanda ağaca asılı halde bir erkek cesedine rastlandı. Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin kimliği, yapılan otopsi sonrası 1,5 aydır aranan Metin Yaşar olduğu tespit edildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Metin Yaşar, Kastamonu, Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp gencin cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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