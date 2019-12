"Çalışmak kadının aile içindeki önemine ortadan kaldırmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyaset de, eğitim de, çalışmak da, kariyer de kadının aile içindeki önemini ortadan kaldırmaz. Tam tersine bu şekilde donanımı artan, ufku genişleyen kadınlar ailelerine çok daha güçlü şekilde sarılacaktır" dedi.

ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurasına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadının önemine değinerek, aile yapısında kadının yerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kadının ailenin direği olduğunu belirten ve kadının Allah vergisi kucaklayıcılığı, kollayıcılığı, şefkati, merhameti olması aile kurumunun ayakta kalabilmesinin mümkün olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yaklaşımın kadına çok büyük yüklediğinin elbette farkındayız. Ama kadınlar bu yükü kaldırabilecek donanıma sahiptir. Bugün gelişmiş ülkelerin en büyük sorunu aile kurumunun kimi yönleri ile tamamen, kimi yönleri ile kısmen yıkılmış olmasıdır. Türkiye gibi en üst gelişmişlik seviyesine yaklaşmış ülkeleri bekleyen en büyük tehlike de aile kurumunun sarsılmasıdır. Kadını aileden kopartmaya yönelik her hamle bizatihi insanlığın kendisini hedef alıyor demektir. Aile ile kadını, kadın ile erkeği, kadın ile çocuğu bir birinden ayırmaya, birbirine rakip hale getirmeye yönelik zihniyet asla bize ait değildir, iyi niyetli hiç değildir. Geçtiğimiz günlerde İİT Sosyal Gelişim Bakanları Toplantısında bu konuları konuştuk, tartıştık. Geleceğimize güvenle bakabilmek için maddi gelişmişlik düzeyimizin artışı ile aile kurumu arasında güçlü bir bağ kurmak mecburiyetindeyiz. Aksi taktirde akıbetimiz diğerleri ile aynı olacaktır. Batıda yükselen yabancı düşmanlığının gerisindeki sebeplerden birisi de ailesi yapısının yıkılması sebebiyle nüfuslarının azalıyor olmasından kaynaklanan endişedir. Ne kadar zengin olursanız olun, toplum olarak varlığınızı devam ettirecek sosyal doku, yani güçlü bir aile kurumu yoksa yok oluşunuz mukadderdir. Türkiye olarak bu hale düşmemek için gereken tedbirleri almaya çalışıyoruz. Dostlarımıza da aynı şekilde davranmalarını tavsiye ediyoruz. Aile kurumunun bireyi olan kadınların bu konuda gösterecekleri irade sorunun çözümünün anahtarıdır. Siyaset de, eğitim de, çalışmak da, kariyer de kadının aile içindeki önemini ortadan kaldırmaz. Tam tersine bu şekilde donanımı artan, ufku genişleyen kadınlar ailelerine çok daha güçlü şekilde sarılacaktır. İnşallah kadınlarımız bu yükün altından başarı ile kalkacaklar ve geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacaklardır" diye konuştu.

"YEREL YÖNETİMLERDE DE KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ HER KONUDA ÇOK DAHA GÜZEL HİZMETLER ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Şuranın konusu olan yerel yönetimlerin esasen kadınların en aktif elması gereken alanların başında geldiğini söyleyen Erdoğan, "İstanbul gibi şehrin belediye başkanlığını yapmış kardeşiniz olarak bunun ne anlama geldiğini gayet iyi biliyorum. Yerel yönetimlerin faaliyetleri doğrudan insan hayatına dokunan çalışmalardır. Kırsal kesimde insanlar hayatlarını belki bir şekilde kendileri idame ettirebilir, ancak şehirde mutlaka yerel yönetimlerin desteğine, alt yapısına, hizmetlerine ihtiyaç vardır. Nüfusun önemli bir bölümünün şehirlerde yaşamaya başladığı günümüzde belediyelerin oynadığı rol giderek artıyor. Türkiye'de yerel yönetimleri gerçek anlamda birer hizmet birimi haline getiren partimiz AK Parti'dir. Belediyeleri ve il özel idareleri kaynak, yetki ve inisiyatif bakımından güçlendirerek bugünkü düzeylerine biz kavuşturduk. Büyükşehir uygulaması ile şehirlerimize temel alt yapı hizmetlerinin bütüncül bir anlayışla verilebilmesini sağladık. Yerel yönetimler alanındaki reformlarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Gerek geldiğimiz seviye, gerekse hedeflediğimiz yer bakımından yerel yönetimlerle ilgili her konuda kadınlarımızın daha güçlü desteğine ihtiyacımız bulunuyor. Belediye başkanlığı, meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği, muhtarlık gibi görevlerde kadınlar ne kadar etkin olursa sorunların çözümü de o derece kolaylaşacaktır. Siyasetin ve çalışma hayatının diğer alanlarında olduğu gibi yerel yönetimlerde de kadın elinin ve zarafetinin değdiği her konuda çok daha güzel hizmetler ortaya çıkacaktır. Esasen bu dünyanın her yerinde görülebilen bir gerçektir. Sizlerin öncülüğü, liderliği ve yol göstericiliği sayesinde yerel yönetimlerde görev üstlenen kadın sayısının giderek artacağına inanıyorum. Kadın yerel yöneticiler olarak aranızda geliştireceğiniz işbirliği gücünüze güç katacaktır" şeklinde konuştu.

(Derya Yetim - İlker Turak-Ömer Çetin/İHA)