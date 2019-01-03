Son Dakika Haberleri: 'Çalışmak Sizden Çorbanız Bizden'

'Çalışmak Sizden Çorbanız Bizden'

47 dakika önce

Osmaniye Belediyesi, üniversiteler güz dönemi yarıyıl final haftası olması nedeniyle Korkut Ata Üniversitesi'nde üniversite öğrencilerine çorba ikramı yapıyor.

'Çalışmak Sizden Çorbanız Bizden', System.String[]

Çalışmak Sizden Çorbanız Bizden sloganıyla yapılan ve 10 gün boyunca saat 20.30 ila 22.30 saatleri arasında Belediye tarafından ücretsiz olarak öğrencilere çorba ikramında bulunuyor.

Korkut Ata Üniversitesi Kütüphane önünde kurulan çorba stantta öğrencilere çorba ikramında bulunan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Üniversitemizde okuyan değerli öğrenci kardeşlerimize destek olmak ve yanlarında olduğumuzu bildirmek, çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla sınav günlerinde onlara 'çalışmak sizde çorbanız bizden' sloganıyla başlattığımız bu etkinliğimizde çorba ikram ediyoruz. Bütün öğrenci kardeşlerime öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum. Bu ortamı sağlayarak bizleri gençlerle buluşturan saygıdeğer rektörümüze ve üniversitemizin tüm değerli şahsiyetlerine teşekkürlerimi sunuyorum." İfadelerini kullandı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ise konuşmasında; "Soğuk kış günlerinde gençlerimize sıcak destek oldukları için sayın başkanımıza şahsım, gençlerimiz ve üniversitem adına teşekkür ediyorum." Şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:25 Kaynak: Bültenler

Kadir Kara, Korkut, Osmaniye, Güncel
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