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Çalışmalar Metan Emisyonlarını Azaltma Çabalarını Artırmanın Küresel Isınmayı %30 Yavaşlatabileceğini Buldu - Son Dakika

Çalışmalar Metan Emisyonlarını Azaltma Çabalarını Artırmanın Küresel Isınmayı %30 Yavaşlatabileceğini Buldu

10.06.2021 15:26
Çalışmalar Metan Emisyonlarını Azaltma Çabalarını Artırmanın Küresel Isınmayı %30 Yavaşlatabileceğini Buldu, System.String[]

Çok uzun süredir metan, iklim tartışmalarının dışında bırakıldı.

Çok uzun süredir metan, iklim tartışmalarının dışında bırakıldı. Aslında, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından yapılan ön tahminlere göre, COVID-19'dan kaynaklanan ekonomik yavaşlamaya rağmen, atmosferik metan seviyeleri 1980'lerden bu yana tüm zamanların en yüksek seviyesinde olan iklim değişikliğinin birçok nedeninden biridir.

Ancak giderek artan sayıda iklim bilimci, uzman ve politika yapıcı, metan emisyonlarını yaygın bir çevre felaketini önlemede çok önemli bir unsur olarak ciddi bir ihtiyaç olduğunu kabul etse de, son bulgular daha iyi bir zamanın olmadığını göstermiştir.

Kaynak: earth. org

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Amerika Birleşik Devletleri, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Çalışmalar Metan Emisyonlarını Azaltma Çabalarını Artırmanın Küresel Isınmayı %30 Yavaşlatabileceğini Buldu - Son Dakika


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