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Çalışmalar yayalar için başladı

8 saat önce

Düzce Belediyesi yaya trafiğinin önemli bir kısmını taşıyan Asar Deresi üzerindeki yaya köprülerinde bakım ve onarım çalışması başlattı.

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Düzce Belediyesi yaya trafiğinin önemli bir kısmını taşıyan Asar Deresi üzerindeki yaya köprülerinde bakım ve onarım çalışması başlattı.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Asar Deresi üzerinde bulunan ve sorumluluk altındaki 6 yaya köprüsünde bakım ve onarım çalışması başlattı. Kent merkezinde yaya trafiğini önemli ölçüde üstlenen ve Çay, Azmimilli-Cedidiye, Camikebir mahalleleri arasındaki bağlantı noktalarını oluşturan yaya köprülerinde meydana gelen deformeler önce ekipler tarafından yapılan tespit çalışması ile belirlendi. Tespit edilen bakımsız noktalar için belediye şantiyesinde üretilen malzemeler ile başlatılan onarım çalışmaları tüm köprülerde yapılarak en kısa sürede bitirilecek. Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Asar deresi üzerinde bulunan 6 adet yaya köprüsünde meydana gelen deformeler yaya vatandaşlarımız için tehlikeli bir hal almadan müdahale çalışmamız başlamıştır. Yayaların ulaşımında önemli bir yere sahip olan ferforje köprülerin taban ve korkuluklarında yapılan yenileme çalışmamız sorumluluğumuz altında bulunan 6 adet köprüde devam edecek ve en kısa sürede bitirilecektir" denildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:42 Kaynak: İHA
Çay, Düzce Belediyesi, Güncel
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