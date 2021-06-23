Çalışmalar Yoğun Bir Şekilde Devam Ediyor - Son Dakika

ÇALIŞMALAR YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Vatan Caddesi'nde devam eden çalışmalarda asfalt bakım ve onarımlarını gerçekleştiren Yalova Belediyesi ekipleri, Bayraktepe Mahallesi Güney Sokak da ise yapılan kazı çalışmaları ve çökmelerden dolayı çalışma başlattı. Ayrıca Dere Mahallesi'nde bulunan 71 ve 72 sokak da devam eden yol açma çalışmaları sonrasında bu sokaklar parke ile döşenip Türkan Saylan Sokağı ile bağlanmış olacak. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi yetkilileri; "Belirlemiş olduğumuz programlar çerçevesinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Çalışmalarımız arasında asfalt, bakım ve onarımları, yeni yolların açılması ile birbirlerine bağlanması ve parke taşı çalışmalarımız bulunmaktadır" dediler.