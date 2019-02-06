Çalışmalarımız 31 Mart Sabahına Kadar Devam Edecek"

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, çalışmalarının 31 Mart sabahına kadar devam edeceğini söyledi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, çalışmalarının 31 Mart sabahına kadar devam edeceğini söyledi.



Kul, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler ve Kazımkarabekir Paşa mahallelerinde devam eden yol ve üstyapı çalışmalarını inceleyerek, bilgi aldı.



Çalışmaların birçok noktada hummalı şekilde devam ettiğini anlatan Kul, "Görev sürecimizde hem yol yaptık hem hizmet ürettik hem de gönülleri kazandık. Mazeret değil, hizmet ürettik. Terme'mizi yarınlara hazırlayarak, çocuklarımıza yaşamaktan gurur duyacakları bir şehir bırakacağız." dedi.



Yeni Türkiye yolunda yapılacak doğru hamlelerle Terme'yi modern şehirlerinden biri haline getirmek istediklerini anlatan Kul, "Terme'de göreve geldiğimiz ilk günden beri bana gönüllerini açan hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Ziyaret etmediğimiz mahalle, cadde ve sokak kalmadı. Kimseye ayrımcılık yapmadan insanlara hizmet etmenin onuru ve gururunu yaşıyor, onların dualarını alma kaygısıyla güler yüzle ve fedakarca çalışıyoruz. Çalışmalarımız 31 Mart sabahına kadar devam edecek." diye konuştu.



Kul, kendisine Kozluk Belediye Başkanlığı ile 10 yıl belediye başkanı olarak görev yapmanın nasip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Çok sayıda hizmeti Terme halkının kullanımına sunduk, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Allah'tan her zaman hayırlısını istedim, şehrimiz için de hayırlısını temenni ediyorum. Bundan sonra halkımızdan beklentimiz dua etmeleri. Nisan ayına kadar kalan hizmetlerimizi tamamlamak için var gücümüzle çalışacağız. Bizden sonraki arkadaşımız bayrağı devralana kadar hizmetlerimize devam edeceğiz. Göreve gelmeden önce vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler vardı. Bu sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz. 5 yıl önceki Terme ile şu anki Terme arasında ciddi fark var."

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