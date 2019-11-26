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"Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Yeni, farklı, planlanmayan bir şey söz konusu değil" dedi.

Akar, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin S-400 ile ilgili sorusunu cevapladı. Akar, S-400 savunma sistemine ilişkin olarak, "Tedarik bir süreçtir. Bu süreç çerçevesinde faaliyetler vardır. Bunlar da planlandığı şekilde icra edilmektedir. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Yeni, farklı, planlanmayan bir şey söz konusu değil" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Hulusi Akar, AK Parti, S 400, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:30 Kaynak: İHA
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