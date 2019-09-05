TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Giray Budak, "Moralimizi bozmadan, daha verimli, çalışmalarımızı arttırarak sonucun peşine düşeceğiz. Sonuç alacağımıza inancımız çok yüksek." dedi.

Bulak, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk 3 haftasını değerlendirdi.

Sezonun ilk 5-6 haftasında çok kırılmaların yaşanacağı sonuçlar beklediklerini belirten Bulak, "Biz yeni bir takım oluşturuyoruz. 10-11 oyuncu gitmiş, 15-16 oyuncu katılmış bir sezon yaşıyoruz. Dolayısıyla burada uyum sorunu mutlaka olacaktır. Böyle bir beklenti vardı ama bu sorunu yaşarken sonuç da alacağımızı düşünüyorduk. En azından birkaç puan daha alabileceğimizi düşünüyorduk ama maalesef olmadı." diye konuştu.

Giray Bulak, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında beraberliği bile düşünmezken yenilmelerinin kendilerini çok üzdüğünü kaydetti.

Bundan sonra karşılaşacakları 3 takımın çok fazla kadro dalgalanması yaşamadığına işaret eden Bulak, şunları aktardı:

"Daha bilinen oyuncuyla, daha bilinen takım anlayışıyla devam ettiler. Dolayısıyla biz, birbirini tanıyan bir takım olarak sonraki 3 maça geçiş yapacağız. Şunu çok açık söylüyorum, oyun anlamında Adana Demirspor maçının 60 dakikası ve bu maçtaki genel görünüş, yaptığımız birçok şeyin doğru olduğu anlamını taşıyor. Ancak bu sonuca yansımadı. Gol atmakta zorlanıyoruz. Gol yememe konusunda da bayağı zorluklarımız var. Bunu düzeltmenin yollarına bakacağız. Bundan sonra hem transfer yoğunlaşması yok hem de bu ekibin ne yapabileceğini biliyoruz."

Fikstüre bakıldığında ligde çok büyük dalgalanmalar yaşamayacaklarını dile getiren Bulak, "Alabileceğimiz bir iç ve dış saha galibiyetinin bizi nerelere taşıyacağını biliyorum. Onun için moralimizi bozmadan daha verimli, çalışmaları arttırarak sonucun peşine düşeceğiz. Sonuç alacağımıza inancımız çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Giray Bulak, hem Süper Lig hem de diğer liglerdeki hakem hatalarına ilişkin konuşulanlarla ilgili soru üzerine, şu cevabı verdi:

"Herkes bir tarafı baskılamaya çalışıyor. Ülkemizde hakemlerle ilgili herkes konuşuyor. Orayı baskı altına alıyoruz ve insanları şaşırtıyoruz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in dürüstlüğüne kimse bir şey diyemez. Yani bir yanlış olacaksa en başta engelleyecek insan kendisidir zaten. Şimdi bakıyorum, kazanan takım kazanma pozisyonuna gelmeden önce konuşmaya başlıyor. Bu yanlış. Sistem kendini düzeltmeli diye düşünüyorum. Hemen konuşuyoruz, başka mesajlar veriyoruz. Gelecek adına mesajlar veriyoruz. Bunu İngiltere'de yapamazsınız. Konuşan hocalar orada hemen ceza alır. Kulüp ceza alır, hoca ceza alır. Hem sahaya çıkmama cezası alır hem de para cezası alır. Verin ağır cezaları bakalım konuşabiliyorlar mı."