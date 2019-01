Çalışmaların Sonlanması İçin Devlet Kurumları Çalışıyor"

Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, Eyüpsultan Devlet Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarının yıkılması sonrasında yürütülen çalışmalara ilişkin, "Devlet kurumlarımız el birliği içinde çalışmalarına devam ediyorlar.

Amacımız şu anda yüzde 50 kapasiteyle çalışan hastanemizin tam kapasiteyle çalışır hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın da bir an önce evlerine taşınmalarının sağlanması." dedi.



Dölek, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürü Necmettin Acar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Projeler Müdürü Fatih Duman ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki çalışmaları inceledi.



Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Eyüpsultan Kaymakamı Dölek, yaptığı açıklamada, Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesinde 8 Ocak tarihinde toprak kayması meydana geldiğini hatırlattı.



Meydana gelen olayda can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Dölek, şöyle konuştu:



"Olaydan sonra büyükşehir belediyemizin teknik ekipleri, bulunduğumuz alanın arka tarafında mevcut kayma olan yerde dolgu çalışmaları yapmaktalar. Bu çalışmalar birkaç gün içerisinde tamamlanacak. Çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyemiz, Eyüpsultan Belediyemiz, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimizin koordineli bir çalışmasıyla sağlamlaştırılmış yeni bir duvar yapılması projelendirilerek çalışılıyor."



Dölek, kayma meydana gelen alanının üzerindeki 3 apartmanda yaşayan 25 ailenin tedbiren evden çıkarıldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bazı vatandaşlarımız devlet tarafından otele yerleştirilirken bazıları da kendi imkanlarıyla yakınlarının yanında kalıyor. Hem belediyemiz hem kaymakamlığımız tarafından vatandaşlarımıza nakdi yardımlar yapıldı. Çalışmaların bir an önce sonuçlanması için devlet kurumlarımız el birliği içinde çalışmalarına devam ediyorlar. Amacımız şu anda yüzde 50 kapasiteyle çalışan hastanemizin tam kapasiteyle çalışır hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın da bir an önce evlerine taşınmalarının sağlanması. Konu kaymakamlığımız tarafından takip ve koordine edilmekte, devlet kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışmakta. Bu esnada hem teknik ekiplere ve anlayış gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."



İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin devam ettiğini belirterek,"Birkaç birim hariç şu anda hastane hizmet veriyor. Vatandaşlarımız bunu bilsin." diye konuştu.

