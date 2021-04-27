Çalışmalarıyla TBMM Başkanı Şentop'un dikkatini çeken idareci öğretim görevlisi TBMM'ye atandı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı öğretim görevlisi Burak İşçimen, TBMM Genel Sekreterliği bünyesine danışman olarak atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, atamanın, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tensipleriyle gerçekleştiği belirtildi.

İşçimen'in, TBMM'nin sosyal donatılarına ilişkin yenilikçi projeler hayata geçireceği gibi Ankara ile Edirne arasında köprü vazifesi üstleneceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitelerinin son yıllarda adeta bir yetenek avcısı gibi çalıştığını bildirdi.

Genç, dinamik ve ortak akla inanan yetkin yönetim ekipleriyle, gerek üniversite gerekse Edirne adına çok önemli projelere imza attıklarını belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"İşçimen hocamız da bu değerli ailenin bir parçası. Göreve geldiği ilk günden bu yana, kendi ekibiyle birlikte üniversitemize önemli katkılar sunan, enerjisi ve yenilikçi fikirleriyle topluma fayda sağlayan projeler üreten İşçimen, kurumumuzdaki çalışmalarına aynı heyecanla devam ederken, birikimini Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin de hizmetine sunacak. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz."

İşçimen de tüm gayretiyle Türkiye için katma değer üretmeye devam edeceğini belirtti.

TÜ'de hayata geçirilen, üst yönetimin desteği ile başlattıkları değişim çabasının Ankara nezdinde fark edilmiş olmasının gurur verici olduğunu aktaran İşçimen, TBMM Başkanı Şentop ve Rektör Tabakoğlu'na teşekkür etti. ???????